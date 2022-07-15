При этом 22 легковушки заменят изношенную технику, а 25 авто необходимы для укрепления автопарка амбулаторно-поликлинического звена.

До конца октября в районные больницы Владимирской области поставят 47 автомобилей «Лада Гранта». Они будут предназначены для оказания медпомощи пациентам на дому, забора анализов и доставки лекарств.Собинская районная больница получит девять спецмашин; Вязниковская, Меленковская, Петушинская и Суздальская районные больницы – по шесть; Гороховецкая центральная районная больница - четыре; Камешковская, Ковровская и Судогодская районные больницы - по две; Киржачская, Кольчугинская, Селивановская и Юрьев-Польская районные больницы - по одной.«При этом 22 легковушки заменят изношенную технику, а 25 авто необходимы для укрепления автопарка амбулаторно-поликлинического звена», - уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области.