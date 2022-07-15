Фигурант арестован.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о многомилионном мошенничестве со средствами потребительского кооператива. По подозрению в хищении 71 млн рублей задержан бывший руководитель компании.Как рассказали vlad.aif.ru в пресс-службе УМВД по Владимирской области, в 2018 и 2019 годах 62-летний житель столицы, будучи председателем КПК, привлекал средства владимирцев, обещая им высокий доход с минимальным риском. Пайщикам предоставлялись ложные данные об успешной работе организации, подразделения которой располагались в Московской, Тверской областях, Севастополе и других субъектах РФ.Далее между фигурантом и подконтрольными фирмами заключались договоры займа, условия которых не могли быть выполнены. В итоге злоумышленник похитил 71 млн рублей. Сейчас он заключён под стражу.Расследование продолжается.