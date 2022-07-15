С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152471 владимирца.

Во Владимирской области на 15 июля выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 7 человек. Ещё по одному жителю подхватили опасный вирус в Муромском, Юрьев-Польском и Суздальском, 5 - в Ковровском и 3 - в Гусь-Хрустальном районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152471 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41475 заболевших во Владимире, 17967 - в Ковровском районе и 16835 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.