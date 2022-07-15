Напомним, выборы губернатора Владимирской области пройдут с 9 по 11 сентября.

Во Владимирской области потенциальные кандидаты в губернаторы огласили списки будущих сенаторов. Зайти в Совфед претенденты смогут лишь в случае победы своих соратников на выборах.Представитель ЛДПР Сергей Корнишов назвал фамилии действующего члена Совета Федерации Александра Пронюшкина, Кирилла Минеца из Облизбиркома, а также заместителя координатора реготделения партии Александра Бугаева.На карандаше у справедливоросса Сергея Бирюкова следующие однопартийцы: депутаты ЗС Андрей Маринин и Наталья Пронина, а также член Совета реготделения «СР» Николай Амелин.Напомним, выборы губернатора Владимирской области пройдут с 9 по 11 сентября.