Во время пьянки она всадила ему нож в сердце.

Жительницу Меленок осудят за убийство сожителя. Обвинительное заключение направлено в суд.В апреле текущего года она распивала спиртные напитки в квартире своего гражданского мужа совместно с ним и его другом. В какой-то момент между парой произошла ссора. Хозяин помещения начал выталкивать её из квартиры.«Расстроенная словами и действиями мужчины, злоумышленница взяла на кухне нож и всадила его в сердце любимого», - рассказали в прокуратуре.Через пол часа потерпевший умер. Уголовное дело рассмотрит Меленковский районный суд. Женщине грозит до 15 лет колонии.