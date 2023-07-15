15 июля во Владимире пройдёт Областной фестиваль национальных культур. Об этом сообщает...

15 июля во Владимире пройдёт Областной фестиваль национальных культур.Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Сегодня на пешеходной улице Георгиевской состоится праздник «Культура России – традиции народов». В нём примут участие представители русской, армянской, чеченской, мордовской, башкирской, еврейской, узбекской, таджикской, татарской национальностей и представители казачества.В программе праздника:с 12:00 до 17:00:- выставка декоративно-прикладного творчества национальных общественных организаций, мастеров Областного центра народного творчества из Собинского района;- дегустация национальных блюд;- национальные мастер-классы;- выставка национальных костюмов.с 13:00 до 15:00:- творческий концерт с участием представителей разных национальностей, творческих коллективов Владимирской области.Как сообщает пресс-служба регионального правительства, отдельно будут представлены национальные игры и этнодефиле.Вход на фестиваль свободный.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области; https://www.culture.ru