15 июля во Владимире пройдёт Областной фестиваль национальных культур.
Об этом сообщает...
15 июля во Владимире пройдёт Областной фестиваль национальных культур.
Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.
Сегодня на пешеходной улице Георгиевской состоится праздник «Культура России – традиции народов». В нём примут участие представители русской, армянской, чеченской, мордовской, башкирской, еврейской, узбекской, таджикской, татарской национальностей и представители казачества.
В программе праздника:
с 12:00 до 17:00:
- выставка декоративно-прикладного творчества национальных общественных организаций, мастеров Областного центра народного творчества из Собинского района;
- дегустация национальных блюд;
- национальные мастер-классы;
- выставка национальных костюмов.
с 13:00 до 15:00:
- творческий концерт с участием представителей разных национальностей, творческих коллективов Владимирской области.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, отдельно будут представлены национальные игры и этнодефиле.
Вход на фестиваль свободный.
Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области; https://www.culture.ru