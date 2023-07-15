Работы над стадионом на Фанерном начнутся в ближайшие дни

Стадион на Фанерном и стадион «Муромец» реконструируют в Муроме. Об этом сообщил Глава округа Евгений Рычков на своей странице ВКонтакте.По его словам, работы на Фанерном начнутся в ближайшие дни. Стадион, фактически, предстоит построить заново — там сделают 200-метровую беговую дорожку, площадки для хоккея, баскетбола, волейбола и футбола. На новом пространстве будут зоны для силовых тренировок и ворк-аута.Также к стадиону выделят место для парковки.Планируется, что работы займут полтора месяца.Напомним, во Владимире продолжается школы на 1100 мест в Веризино.