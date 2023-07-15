Правильная подготовка к посещению леса повышает шансы на возвращение домой!

Правильная подготовка к посещению леса повышает шансы на возвращение домой!Чтобы отдых или поход за грибами и ягодами удался, нужно подойти к делу максимально ответственно. Даже если вы были в лесу сто тысяч раз, нельзя игнорировать подготовительные процедуры.Сайт передает, что многие лесничества Подмосковья активно благоустраивают территории. Однако ни они, ни хорошая погода не могут гарантировать путнику комфортное пребывание в лесу. Чтобы избежать возможных бед, выполните 5 важных действий накануне отправления.1. Обсудите с близкими примерный маршрут движения и планируемое время возвращения.2. Убедитесь, что на балансе номера достаточно средств для связи, а батарея телефона заряжена и позволит пользоваться гаджетом на протяжении длительного времени.3. Соберите базовый набор для похода в лес, куда входят компас, спички, нож, продукты, вода, медикаменты и другие вещи, способные спасти жизнь.4. Надевайте удобную и защитную от внешних факторов, но при этом яркую одежду.5. Изучите памятку о правилах поведения в лесу. Краткий пример приводит телеканал .Помните, что в лесах некоторых регионов России действует режим ЧС из-за пожаров. На портале отмечают, что возгорание может возникнуть даже вследствие преломления света от выброшенной бутылки.Берегите не только себя, но и лес с его обширной экосистемой!