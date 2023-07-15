В мероприятии приняли участие 25 членов отделения.

Светлана Болтунова единогласно избрана председателем реготделения общества «Знание». В мероприятии приняли участие 25 членов отделения. Об этом рассказали в пресс-службе министерства образования Владимирской области.«Знание» объединяет тысячи лекторов. Ежедневно они делятся профессиональными знаниями и открытиями с молодёжью», - пояснили в Белом доме.Сам председатель реализует проекты по образованию, науке и культуре.«Наша миссия – доносить достоверные и современные знания до тех, кто в них нуждается, а также проводить просветительские мероприятия о достижениях в различных сферах жизни», – подчеркнула Светлана Болтунова.