Районная прокуратура требует снести аварийный дом №23 на улице Островского города Киржач. Непригодным для жизни и подлежащим сносу его признали в 2012 году. Жильцов расселили спустя 10 лет,

Районная прокуратура требует снести аварийный дом №23 на улице Островского города Киржач. Непригодным для жизни и подлежащим сносу его признали в 2012 году. Жильцов расселили спустя 10 лет, однако здание до сих пор стоит. При этом никаких ограждений на его территории нет. “Помещения свободны для проникновения внутрь лиц без определенного места жительства, а также несовершеннолетних,