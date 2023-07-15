Уроженка Минска Анжелика Агурбаш обожает национальное белорусское блюдо. Ее рецепт популярен среди хозяек.

УроженкаМинска Анжелика Агурбаш обожает национальное белорусское блюдо. Ее рецептпопулярен среди хозяек.Драники со сметаной — это всегда вкусно! Известная артисткаБелоруссии чтит народные традиции. На кухне певица может быстро накормить семьюмножеством разнообразных блюд. Все потому, что Анжелика Агурбаш окончилакулинарные курсы и получила профессию повара.Эстрадная дива мастерски обжаривает ароматные картофельныелепешки, которые так любят белорусы. Однажды Анжелика Агурбаш продемонстрироваларецепт на передаче Первого канала, а "Дни.ру" решили записать.По словам звезды, состав универсальный. Из готовой массыможно сделать много картофельных оладушков или большой блин на всю сковородку.Со сметаной получается изумительно, Анжелика Агурбаш уж точно знает! Итак,рецепт драников со сметаной.ИнгредиентыКартофель,Куриное яйцо — 1 штука,Мука — чуть-чуть при необходимости (Анжелика Агурбаш несоветует),Растительное масло — примерно 30 мл,Укроп — 15-25 граммов (можно заменить на лук),Сметана жирностью 20% — 200 граммов,Молоко — 1 ложка,Соль и перец — по вкусу.Способ приготовления драниковСначала Анжелика Агурбаш чистит любимую белорусскую картошкуи измельчает на средней терке — так быстрее, чем на мелкой. Далее рецептподсказывает добавить к картофелю соль, перец, укроп и яйцо.Чтобы в процессе жарки драники не потемнели, АнжеликаАгурбаш включает в состав молоко. Затем общую массу певица перемешивает, ставит смазанную маслом сковороду на огонь.На раскаленную поверхность звезда выкладывает картофельные лепешки и обжариваетс двух сторон.Вот и весь рецепт. Анжелика Агурбаш подает драники сосметаной. Получается сытно и калорийно, а главное — по-домашнему.