С 20 по 22 июля во Владимирской области пройдёт юбилейный 50-й Фатьяновский праздник поэзии и...

С 20 по 22 июля во Владимирской области пройдёт юбилейный 50-й Фатьяновский праздник поэзии и песни.Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни стал своеобразной визитной карточкой города Вязники. Уже в 50-й раз город встретит гостей из разных регионов нашей большой страны.На заметку!Алексей Иванович Фатьянов родился 5 марта 1919 года в деревне Малое Петрино Вязниковского уезда Владимирской губернии. Он вошёл в историю, как один из величайших поэтов-песенников советской эпохи.В рамках Фестиваля запланирована целая «россыпь» ярких творческих мероприятий – торжественное открытие праздника, хоровая программа «Июльское разноцветие», творческие встречи и поэтические вечера, выставочные программы и серия концертов с участием известных артистов.На официальном сайте юбилейного 50-го Фатьяновского праздника поэзии и песни была опубликована полная программа фестиваля. Что нас ждёт?1. «На праздники, на праздники поеду в город Вязники…» - торжественная встреча творческой делегации, представителей регионов России (поэтов, музыкантов, членов творческих союзов, Культурного центра имени Фатьянова и др.) на смотровой площадке «Венец» с участием солистов и творческих коллективов Вязниковского района, официальных лиц.2. Хоровой праздник «Июльское разноцветье» с участием вокальных коллективов учреждений культуры Вязниковского района и приглашенных исполнителей других районов Владимирской области.3. «Вязниковские поэтические вечера» - творческая встреча в Музее Песни ХХ века, бывшем родовом доме семьи Фатьяновых (или на реконструированной уличной площадке с арт-объектом «Фатьянов и его песни») поэтов, литераторов, музыкантов; презентация новых книг, песен, «творческая лаборатория» и пр.4. Официальное открытие 50-го Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни – в Городском центре культуры и отдыха «Спутник» с участием официальных лиц.5. Интерактивная программа «Если б гармошка умела» - стилизованная под 50-60-е годы песенно-поэтическая программа с участием гостей праздника, ведущих вязниковских творческих коллективов на живописном берегу речки Мстёрки.6. Праздники поэзии и песни на 10 творческих площадках в микрорайонах города и поселках района – выступления концертных «бригад» из числа членов творческой делегации Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни, а также региональных и местных артистов.7. Свободный литературный микрофон «Пегас над городом» - поэтический марафон у «Дуба-старожила» с участием образовательной площадки #ВязникиВзрослые.8. «Вязниковский разгуляй» - фольклорный праздник, который будет включать театрализованную музыкально-игровую программу с участием вокальных и хореографических коллективов, театральной студии «Родничок».А также гости фестиваля смогут побывать на выставке-ярмарке мастеров декоративно-прикладного творчества.9. Гала-концерт на Солнечной поляночке и церемония закрытия Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни с участием лауреатов премии, исполнителей и творческих коллективов Владимирской области, регионов России, актеров театра и кино.Фото: http://fatyanovfest.tilda.ws/