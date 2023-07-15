В Коврове прокурор добивается обеспечения инвалида жизненно необходимым лекарственным...

В Коврове прокурор добивается обеспечения инвалида жизненно необходимым лекарственным препаратом.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, в Коврове была проведена проверка соблюдения законодательства о здравоохранении и льготном лекарственном обеспечении по обращению местного жителя.Выяснилось, что заявитель наблюдается в ГБУЗ ВО «Центральная городская больница» с диагнозом «злокачественное образование левой почки» и является инвалидом I группы.Уточняется, что пациенту показан ежедневный прием лекарства, которым он должен быть обеспечен на бесплатной основе.На момент проверки установлено, что закупка необходимого лекарства Министерством здравоохранения Владимирской области не проведена. Именно поэтому обратившийся им не был обеспечен.В результате прокурором в Ковровский городской суд направлено исковое заявление об обязании Министерства здравоохранения региона "обеспечить пациента необходимым лекарственным препаратом".Теперь устранение нарушений находится на контроле городской прокуратуры.Фото: pxfuel.com