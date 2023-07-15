В рейтинге российских регионов по развитию ипотеки Владимирская область заняла 62...
В рейтинге российских регионов по развитию ипотеки Владимирская область заняла 62 место.
Информационное агентство «РИА Новости» опубликовало любопытный рейтинг. Он касается развития ипотеки в России: https://ria.ru/20230710/ipoteka-1882520511.html
Выяснилось, например, что Тува занимает первое место рейтинга. На второй и третьей позициях расположились Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Владимирская область же находится ближе к концу — на 62 месте из 85 регионов России (новые территории пока не входят в аналитику).
При составлении рейтинга учитывались 4 показателя:
количество ипотечных кредитов за год на 1000 человек экономически активного населения;
уровень прироста количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года;
средний размер ипотечного кредита в 2023 году;
доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2023 года.
И вот результат:
По количеству ипотечных кредитов за год на 1 000 человек экономически активного населения Владимирская область находится чуть ниже среднероссийских показателей - 17,3 кредита.
По приросту количества ипотечных кредитов за 5 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года мы точно не в лидерах – у нас лишь 47,6 процента.
Что касается среднего размера ипотечного кредита в 2023 году, то он во Владимирской области составляет 3,02 миллиона рублей. Это ниже средних российских значений.
Кстати, по доле просроченной задолженности по ипотеке у нас - 0,4 процента (в среднем по России 0,39). Вот тут мы смотримся вполне неплохо.
Это интересно!
Самые большие кредиты берут в Москве (7,4 млн рублей), Московской области (5,4 млн рублей) и Санкт-Петербурге (5,1 млн рублей).
Фото: pxfuel.com