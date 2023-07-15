Со 2 февраля приём врачом не ведётся.

В суздальской поликлинике полгода отсутствует хирург. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.По штатному расписанию Суздальской ЦРБ в поликлинике предусмотрено 2,25 штатных единицы. Однако со 2 февраля приём врачом не ведётся. Все места вакантны. Главврачу вносилось представление, но доктора в Суздале так и не нашли. Тогда прокурор подал иск в суд, который постановил организовать в поликлинике приём пациентов врачом-хирургом.Исполнение решения находится на контроле ведомства.