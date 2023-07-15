Во Владимире Фрунзенский районный суд рассмотрел гражданское дело о прекращении деятельности приюта...

Во Владимире Фрунзенский районный суд рассмотрел гражданское дело о прекращении деятельности приюта «Валента»Очередное судебное заседание было назначено на 13 июля 2023 года, результаты пока официально не разглашаются. Известно, что ранее по данному гражданскому делу была назначена комплексная экспертиза. И по итогу она поступило в суд.Напомним, скандал вокруг центра для бездомных животных разгорелся ещё в 2022 году. Живущими по соседству владимирцам мешал лай собак и отходы.25 ноября 2022 года прошло первое заседание во Фрунзенском суде по этому вопросу. Оно было перенесено на декабрь. И уже на нём было принято решение, что необходимо перевезти приют в другое место.16 декабря прошлого года на сайте Фрунзенского районного суда появилась информация о результатах заседания.Исковое заявление местных жителей было удовлетворено, "Валенту" обязали «прекратить деятельность». Но зоозащитники вступились за приют.23 января уже текущего (2023) года Фрунзенский районный суд отменил заочное решение о выселении животных с территории.На последних судебных заседаниях, организации предложили новый земельный участок на Огуречной горе. Правда, там не оказалось коммуникаций, забора и пр. А также была назначена комплексная экспертиза, оценка — как жизнь приюта для животных влияет на жилой район.За это время «Валента» нашла более подходящий участок для переезда. Правда, он не подошёл «по типу». И находился в промзоне. Только после соответствующих поправок центр «Валента» наконец-то переехал: https://vladtv.ru/society/145211/В данный момент известно, что было решено открыть некоммерческую организацию «Ковчег33». Она будет отвечать за содержание бездомных животных. Ну, а новое место активно обустраивается не без помощи местных жителей и активистов.Фото: ГТРК «Владимир», архив