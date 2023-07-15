Во Владимире прокуратура помогла семье добиться увеличения суммы выкупа за аварийное жильё. Как...

Во Владимире прокуратура помогла семье добиться увеличения суммы выкупа за аварийное жильё.Как стало известно, решением Фрунзенского районного суда Владимира были удовлетворены требования администрации города о принудительном изъятии («путем выкупа») у брата и сестры принадлежащей им квартиры. Она находится в аварийном многоквартирном доме.Общая сумма, как сообщает региональная прокуратура, составила 3 миллиона рублей.Правда, в выкупную стоимость не была включена компенсация за отсутствие капитального ремонта за весь период эксплуатации жилого дома (с 1958 года).Именно это стало причиной того, что здание стало разрушаться. И в итоге его придётся сносить.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области:«… по ходатайству прокурора областным судом по делу была назначена дополнительная экспертиза. По ее результатам общая сумма возмещения, подлежащая выплате собственникам за изымаемую квартиру, была увеличена более чем на 1 миллион рублей...»Как итог: решение Фрунзенского районного суда было изменено. Выкупная стоимость квартиры, подлежащая взысканию с администрации города Владимира в пользу собственников, увеличена в соответствии с результатом экспертизы.В данный момент брат и сестра получили всю сумму, установленную судом.Фото: pxfuel.com