Самым холодным этот день был в 1986 году — 14,2 градуса, а в 1998 — воздух прогрелся всего до плюс 15.

Во Владимирской области 13 июля стал одним из самых холодных дней за 50 лет. Об этом рассказали синоптики.Уходящая неделя оказалась для владимирцев одной из наиболее холодных за всю историю наблюдений метеорологов. Так, 13 июля столбик термометра едва поднялся до отметки в +16 градусов Цельсия. За последние полвека — это третий результат.Самым холодным этот день был в 1986 году — 14,2 градуса, а в 1998 — воздух прогрелся всего до плюс 15.