Во Владимирской области банки смогут «замораживать» подозрительные денежные переводы. Это касается...

Во Владимирской области банки смогут «замораживать» подозрительные денежные переводы.Это касается не только нашего региона, но и всей России. Дело в том, что 11 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о праве банков дополнительно проверять и блокировать переводы, которые выглядят мошенническими.Как стало известно, законопроект № 197920-8 ещё в сентябре прошлого года в палату внес председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Теперь оператор по переводу денежных средств будет обязан «возместить сумму операции, совершенной без добровольного согласия клиента, в течение тридцати дней после получения заявления клиента».По новому закону проверять перевод должен не только банк отправителя, но и получателя.Первичную «проверку» проводит система, а уже при обнаружении признаков мошенничества — к процессу подключается человек.Теперь специалист банка во Владимирской области (а также по всей России) может заморозить подозрительный перевод на двое суток, даже если клиент подтвердит, что сам (добровольно) переводил эти деньги.Знатоки утверждают, что обычно двух дней хватает, чтобы обманутый человек «пришёл в себя» и отказался от «спорного» перевода.Если же деньги со счета были переведены без согласия клиента (напрямую украдены), то теперь банк обязан возместить всю сумму в течение 30 дней (60 дней при условии, если деньги «уплыли» за границу).Фото: pxfuel.com