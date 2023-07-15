Во Владимирской области телефонные мошенники стали своих жертв приглашать в Центробанк. Несите...

Во Владимирской области телефонные мошенники стали своих жертв "приглашать в Центробанк".Несите ваши денежки. Новую схему мошенничества "обкатывают" злоумышленники во Владимире.Жителей региона теперь приглашают на "личный прием в Центробанк". Новая легенда придумана, чтобы вывести потенциальную жертву на контакт и доверительный диалогМошенники теперь не просто звонят гражданам, но и рассылают электронные письма от имени Банка России, приглашая людей на встречу в регональное отделение. Для пущей убедительности обращаются по имени и отчеству, указывают дату и время приема, даже адрес офиса на Большой Московской. В общем, всеми неправдами пытаются войти в доверие, а потом звонят и выманивают данные банковских карт.Эксперты ЦБ напоминают: Банки никогда не приглашают граждан на прием по своей инициативе и не запрашивают персональные сведения. Такие письма и звонки нужно игнорировать.