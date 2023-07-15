Во Владимирскую область возвращается температура, приближенная к климатической норме.
Синоптики...
Во Владимирскую область возвращается температура, приближенная к климатической норме.
Синоптики Гидрометцентра России рассказывают, что жители центральных регионов России столкнулись с очень редким похолоданием. Подобное в июле встречается раз в 30-40 лет.
И вот, долгожданное лето возвращается! Уже завтра — 16 июля во Владимирской области воздух прогреется до +23°C. Ночью температура опустится лишь до +16°C.
Осадки не предвидятся. Давление — 748 мм рт ст. Влажность 51%. Ветер — северо-западный, до 3 метров в секунду. Спокойной магнитное поле.
Народный прогноз погоды на 16 июля:
«Мошки и комары вьются кругами – примета того, что в ближайшие 7 дней установится тёплая погода», а «богатый урожай щавеля – предвестник тёплой зимы».
Фото: pxfuel.com