Всего лишь за три дня во Владимирской области жители смогут получить документы по земельным...

Всего лишь за три дня во Владимирской области жители смогут получить документы по земельным спорам.Как сообщает Министерство цифрового развития Владимирской области, при решении земельных вопросов, например в суде, часто требуются данные из Государственного фонда данных землеустройства. Теперь их можно запросить и получить через «Госуслуги».Что для этого нужно? Лишь подтверждённая учётная запись и сведения об объекте.Какие данные доступны для получения при возникновении земельных споров?- информация об инвентаризации земель;- проекты перераспределения;- землеустроительные дела по межеванию участков;- землеустроительная документация, например обследование почвы;- оценка качества земель.Как уточняет региональное Министерство цифрового развития, «после отправки - заявление поступит в Роскадастр, а электронный документ с выпиской придёт в личный кабинет Госуслуг в течение трёх рабочих дней».Раньше данные документы можно было получить только в Росреестре (в некоторых случаях - через запрос по официальной почте).На заметку!Исключение - сведения ограниченного доступа. В данном случае придётся обратиться лично и предоставить документы, подтверждающие право на получение такой информации.Фото: pxfuel.com