Автоэксперт объяснил владимирцам, как определить, что вам продают утопленную машину Директор...

Автоэксперт объяснил владимирцам, как определить, что вам продают утопленную машинуДиректор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий рассказал “Российской газете”, по каким характерным внешним признакам определить автомобиль-”утопленник”.Для начала необходимо осмотреть кузов и обратить внимание на ржавчину в труднодоступных местах (стыки панелей, под дверными ручками, в нижней части крыльев).После этого проверьте салон на наличие следов влаги. В первую очередь покупателя должен сразу насторожить неприятный запах сырости, плесени или затхлости в салоне. Нередко бывший владелец пытается замаскировать этот инцидент, "перешив" автосалон, что также в большинстве случаев можно заметить во время осмотра интерьера.Технические признаки утопленной машины - это проблемы с электрикой. Если автомобиль часто глохнет, не работает кондиционер или обогрев стекол, то это может быть признаком затопленной ранее электропроводки.Об инциденте могут говорить и проблемы с двигателем и тормозной системой (если мотор работает нестабильно, плохо заводится, а тормозные колодки быстро изнашиваются).Эксперт порекомендовал визуально осмотреть металлические детали на наличие ржавчины - в таких местах, как двигательный отсек, под капотом, на рамке лобового стекла. Ржавчина на данных деталях может говорить о том, что автомобиль был в воде.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображенийЧитайте также:"Первая жертва паводка": во Владимирской области УАЗ утонул в озере ЛинюхаВладимирцам на заметку: ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации автоВладимирцам рассказали о неочевидных причинах поломки мотора