Бывший замначальника Росгвардии по Владимирской области обвиняется в превышении должностных...

Бывший замначальника Росгвардии по Владимирской области обвиняется в превышении должностных полномочийВ отношении бывшего заместителя начальника регионального управления Росгвардии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).Как установлено следствием, в период с октября 2016 по декабрь 2023 года бывший заместитель начальника управления Росгвардии по Владимирской области – начальник центра лицензионно-разрешительной работы, совершал незаконные действия в интересах частного учебного центра, функционирующего во Владимире под руководством его знакомых, состоящих с ним в доверительных отношениях."Обвиняемый склонял сотрудников частных охранных предприятий к прохождению обучения в данном центре, предупреждал его работников о планируемых проверках, обеспечивал ускоренное оформление центром лицензии, а также беспрепятственную сдачу экзаменов кандидатами на получение удостоверений охранника, создав для учебной организации монопольное положение", - пояснили в пресс-службе Следственного комитета.За свои услуги бывшее должностное лицо ежемесячно получало от руководства центра от 150 до 400 тысяч рублей.В настоящее время мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками УФСБ и УЭБ и ПК УМВД области в жилище обвиняемого и ряда свидетелей проведены обыски, в настоящее время допрашиваются лица, осматривается изъятая документация, выполняются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательств.Фото: СУ СК России по Владимирской области