Экологическая катастрофа: краснокнижная рыба гибнет в реке Рпень во Владимирской...

"Экологическая катастрофа": краснокнижная рыба гибнет в реке Рпень во Владимирской областиСпециалисты регионального Министерства природопользования сообщают, что установили источник загрязнения реки Рпень. Поводом для проверки стали сообщения в соцсетях. Рыбаки пишут про очередной мор рыбы во владимирских реках.В ходе осмотра акватории и водоохранной зоны Рпени обнаружен предполагаемый источник сброса частиц пластика и бумаги в воду. На этом видео - берег реки под мостом на Рпенском проезде. Сейчас специалисты анализируют сведения о ближайших предприятиях, которые осуществляют деятельность по обращению с ПЭТ-отходами. Материалы будут переданы в природоохранную прокуратуру.Рпень это левый приток Клязьмы. Вероятно, ее загрязнение могло послужить причиной массовой гибели рыбы в главной водной артерии Владимира.Первые публикации о возможной экологической катастрофе появились еще месяц назад. Но тогда специалисты пришли к выводу, что фауна водоема пострадала в результате действий браконьеров. Свежие видео косвенно подтверждают версию о загрязнении реки.