Температура немного спадет только к выходным.

Синоптики опубликовали прогноз погоды во Владимирской области на предстоящую неделю.В регион придут грозы. Вместе с тем сохранится аномальная жара. Температура воздуха по-прежнему выше нормы. Подробный прогноз — в материале .Рабочая неделя начнется с дождливой погоды. Слабые осадки прогнозируют на протяжении всего понедельника. Днем 15 июля воздух прогреется до +30 градусов. Несмотря на тучи, жителям напоминают о важности использования крема с SPF-защитой. Влажность будет от 70 до 80%. Вечером начнется гроза.Она продлится во вторник, 16 июля. Во время непогоды лучше не выходить на улицу и закрывать окна. Днем температура воздуха составит до +29 градусов. Вечером осадки прекратятся.В среду, 17 июля, утром снова начнется слабый дождь. Днем прогнозируют от +23 до +28 градусов. После обеда осадки закончатся. Однако 18 и 19 июля — в прогнозе опять дождь. Температура немного пойдет на спад, будет до +26 градусов.В выходные, 20 и 21 июля, воздух остынет до комфортных показателей. Ожидается до +24 градусов в дневные часы.Прогноз может измениться под влиянием циклонов и антициклонов.