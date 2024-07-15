Поход актера Артура Смольянинова* на футбольный матч омрачил болельщик из России.

Поход актера Артура Смольянинова* на футбольный матч омрачил болельщик из России.40-летний Артур Смольянинов*, живущий уже два года за границей, решил посетить финал Евро-2024. Когда артист приближался к стадиону, его заметил соотечественник, который тоже пришел смотреть футбольный матч. Тот не смог сдержаться и высказал опальному артисту все, что о нем думает. Кадры инцидента появились в Сети.Мужчина обматерил Смольянинова* за его высказывания о России, тем самым прилюдно унизив его. Оскорбительные слова задели актера, и тот ринулся в сторону обидчика. Почти дошло до драки, но Артура остановили его спутники. Соотечественник пообещал артисту, что по возвращении на родину того ждет расплата.В беседе с журналистами унизивший Смольянинова* мужчина рассказал, что у него "накопилось", поэтому не смог промолчать при виде оскандалившегося актера. Правда, он жалеет, что его перепалка с Артуром не была артистичной. Мол, можно было бы сначала высказать лесть, а потом плюнуть в лицо.Напомним, Артур Смольянинов* спешно покинул Россию в 2022 году как несогласный с политическим курсом страны. За границей артист раздал немало интервью, в которых крайне негативно высказывался о родине.Артур Смольянинов* внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента; внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.