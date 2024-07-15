38-летний гражданин Узбекистана погиб на стройке логистического центра «Вайлдберриз» у деревни Хрястово Собинского района. Днем 14 июля мужчина сорвался с крыши во время кровельных работ. Об

38-летний гражданин Узбекистана погиб на стройке логистического центра «Вайлдберриз» у деревни Хрястово Собинского района. Днем 14 июля мужчина сорвался с крыши во время кровельных работ. Об этом сообщили в Следкоме. Видео с еже живым рабочим, лежащим на земле, опубликовали в соцсетях. Мужчина еще двигался. Когда конкретно он умер, пока неизвестно. Сейчас следователи проводят проверки, опрашивают свидетелей,