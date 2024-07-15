В Гусь-Хрустальном спасатели МЧС тушили мощный пожар на площади почти 300 квадратных метров
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В Гусь-Хрустальном спасатели МЧС тушили мощный пожар на площади почти 300 квадратных метров
14 июля 2024 года в поселке Анопино на улице Садовая Гусь-Хрустального района произошел мощный пожар. По информации пресс-службы МЧС по Владимирской области, горел частный дом. Предварительная площадь пожара 297 квадратных метров.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники 13 человек личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: МЧС по Владимирской области