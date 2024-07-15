В рамках реновации системы теплоснабжения в Гусь-Хрустальном построили шесть новых котельных.

В рамках реновации системы теплоснабжения в Гусь-Хрустальном построили шесть новых котельных. Об этом рассказала правительства Владимирской области.В настоящий момент к современным объектам прокладывают тепловые сети. Рабочие уже протянули 4 километра труб, всего же необходимо провести 6 км. До 1 сентября 2024 года подрядная организация должна закончить весь перечень строительно-монтажных и земляных работ и пустить по новым трубам горячую воду в дома горожан.«Глава города Алексей Соколов и руководство Гусь-Хрустального филиала компании Владимиртеплогаз лично контролируют стройку, которая идёт чётко в графике. В новом отопительном периоде гусевчане будут получать тепло от современных котельных по надёжным трубам», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.