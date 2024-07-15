На улице Зои Космодемьянской в Коврове благоустроили сквер.

На улице Зои Космодемьянской в Коврове благоустроили сквер. Об этом рассказала правительства Владимирской области.Работы проходили в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда». Здесь оборудовали парковку и тротуары, разбили зелёную аллею, поставили новые фонари, скамейки и урны. Кроме того, на детской и спортивной площадках уложили специальное резиновое покрытие. Также в сквере сделали зону Wi-Fi.Отмечается, что обновлённый объект стал местом притяжения для горожан всех возрастов.«Этот сквер – результат совместных стараний муниципалитета и инициативных ковровчан, которые ратуют за качественное благоустройство спальных районов города», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.