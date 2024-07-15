Пожар в Гусь-Хрустальном районе случился 14 июля в полдень. В поселке Анопино загорелся деревянный жилой дом по адресу: улица Садовая, 37. С огнем боролись 13 спасателей с помощью четырех единиц

Пожар в Гусь-Хрустальном районе случился 14 июля в полдень. В поселке Анопино загорелся деревянный жилой дом по адресу: улица Садовая, 37. С огнем боролись 13 спасателей с помощью четырех единиц техники. Площадь пожара составила 297 квадратных метров. Как сообщили в МЧС, информация о погибших и пострадавших не поступала. Еще один частный дом сгорел в Муроме