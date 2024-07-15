В Судогодском районе утонул молодой мужчина
Как сообщили в Министерстве региональной безопасности...
В Судогодском районе утонул молодой мужчина
Как сообщили в Министерстве региональной безопасности Владимирской области, вчера (14 июля 2024 года) в карьере, расположенном недалеко от деревни Жуковка Судогодского района, утонул 38-летний мужчина.
С помощью местных жителей спасателям первой смены аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области удалось найти его тело.
По словам спасателей, место не предназначено для купания.
Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области