В Судогодском районе утонул молодой мужчина Как сообщили в Министерстве региональной безопасности...

В Судогодском районе утонул молодой мужчинаКак сообщили в Министерстве региональной безопасности Владимирской области, вчера (14 июля 2024 года) в карьере, расположенном недалеко от деревни Жуковка Судогодского района, утонул 38-летний мужчина.С помощью местных жителей спасателям первой смены аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области удалось найти его тело.По словам спасателей, место не предназначено для купания.Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области