Концерт в честь 1000-летия Суздаля пройдет 10 августа. Главными артистами праздника станут Дима Билан и Пелагея. Вести концерт будет известный певец и телеведущий Вячеслав Макаров, который уже

Концерт в честь 1000-летия Суздаля пройдет 10 августа. Главными артистами праздника станут Дима Билан и Пелагея. Вести концерт будет известный певец и телеведущий Вячеслав Макаров, который уже приезжал в Суздаль зимой на открытие Новогодней столицы. Информация о приглашенных звездах появилась на сайте Госзакупок. На артистов выделено 12,5 миллионов рублей. В эту сумму входит не только