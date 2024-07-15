Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В Вязниках во Владимирской области районная больница задолжала 10 млн рублей поставщикам.Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Руководство медицинского учреждения заключило контракты на поставку продуктов питания, оказание коммунальных и транспортных услуг.Предприниматели выполнили все условия соглашения. Однако до сих пор не получили деньги. Сотрудники прокуратуры направили иск. Главврач больницы должен устранить нарушения.Пока больница выплатила только 3 из 10 млн рублей.Напомним, что в районах Владимирской области лесного законодательства.