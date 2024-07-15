Владимирцам на заметку: какие бывают аквариумные растения, и как за ними ухаживать? Рыбье царство....

Владимирцам на заметку: какие бывают аквариумные растения, и как за ними ухаживать?Рыбье царство. Про аквариумные растения расскажем в рубрике «Во саду ли, в огороде».Эту фразу знают все: "бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и как работают другие люди". Концовку некоторые меняют по своему усмотрению, чаще с юмористическим подтекстом.А вот ведущие рубрики Виктория Михеева и Валентина Блинова - люди серьёзные, и предложили свой вариант - “как плавают рыбки в аквариуме”. Согласитесь, есть в этом смысл...Но ведущие рубрики не ихтиологи, а вот в растениеводстве кое-что понимают. И темой разговора сегодня будут аквариумные растения.- Валентина Васильевна, мы одну из программ посветили растениям, которые растут в пруду, в водоёме на даче. А почему бы нам не рассказать о водных растениях, которые живут в аквариуме?- Давайте сделаем градацию. Водные растения и водоросли. Водоросли - примитивные растения, у них нет ни цветка, ни настоящего корня, и, конечно, плодов и семян. А водные растения, которые мы иногда неправильно водорослями называем, - они цветут, потом имеют плоды и семена. К таким растениям можно отнести Элодею Канадскую. Водяной чумой её называют. Она заполоняет все водоёмы, пруды со стоячей водой, навинчивается на винты судов. Но в ней укрытие ищут мальки, питаются улитки, она даёт кислород. Она прибыла из тропических стран, а учёные её изучают – смотрят, как движется цитоплазма внутри клетки Элодеи.- А какие бывают аквариумные растения?- И мхи, и папоротники - относятся к растениям более низкого порядка, чем семенные и цветковые растения. Их не сажают в грунт, а крепят на дно, к коряге, к камушку. Они разрастаются. У Мха Ливанского и Рождественского образуется шапочка красивая. Им нужен умеренный свет. Но со мхами будьте осторожны, некоторые очень быстро разрастаются. Приходится чистить аквариум. Папоротник и Анубиас Нано - к примитивным растениям относятся - теневыносливые растения. Тоже к коряге можно привязать. Грунт не нужен.- Ещё в аквариумы ставят мини скульптуры - дизайнерский ход. В виде грота, домика, кувшина. Туда рыбки заплывают. Можно к скульптурам крепить.- Если вы хотите другие растения использовать, посадите Валлиснерию, Криптокорину. Валлиснерия очень неприхотливое растение. Длинные листовидные пластины. Могут быть спирально загнутые. Гигантская, Тигровая есть Валлиснерия. Быстро образует заросли. Неприхотливая, отличный выбор для новичков. Можно использовать в композициях. А у Криптокорины листы бывают по 60 и более сантиметров. Для больших аквариумов. У неё корневище - ризома. Толще корней. Нельзя повреждать его - там запас питательных веществ. Пересаживайте очень аккуратно. Размножают отводками корневища. Можно отделять дочерние растения. Неприхотливые виды Криптокорины - Вента, Балансе, Парва и другие. Подойдут для любого аквариума с любой освещенностью. Можно использовать водные растения без корней - Роголистник, Уруть (есть в наших водоёмах). Изящные растения с тонкими листьями. Начинайте выращивать в небольших ёмкостях, можно в банке. Песок, камни и водные растения. Ещё Водный гиацинт Эйхорния, Пистия и Папортник Сальвиния плавающая. Они все очень любят свет. Иначе желтеют и погибают.Там, где торгуют рыбками и аквариумами - могут посоветовать вам подходящие растения. Там и купите. А есть вариант - искусственные растения, очень похожие на настоящие. С ними возни меньше. Только мыть. Выбор за вами.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений