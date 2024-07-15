33-летнего владимирца осудили за серьезное избиение 44-летнего коллеги по цеху. Он, по мнению осужденного, плохо работал. Конфликт между рабочими разгорелся в октябре прошлого года на одном из

33-летнего владимирца осудили за серьезное избиение 44-летнего коллеги по цеху. Он, по мнению осужденного, плохо работал. Конфликт между рабочими разгорелся в октябре прошлого года на одном из заводов-изготовителей металлоконструкций областного центра. Об этом сообщили в прокуратуре. В тот день мужчины пили алкоголь. Возможно, именно благодаря спиртному владимирец, который был гораздо сильнее нерадивого коллеги, нашел вдохновение