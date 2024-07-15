Правоохранители проверили исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в женской колонии, расположенной в посёлке Головино Судогодского района, и выявили ряд нарушений.

Правоохранители проверили исполнение санитарно-эпидемиологического законодательства в женской колонии, расположенной в посёлке Головино Судогодского района, и выявили ряд нарушений. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В частности, на стенах коридора одного из общежитий обвалилась штукатурка, виднелись трещины и протечки. В адрес начальника учреждения внесли представление, однако нарушения не были устранены. Тогда прокурор обратился в суд.«Требования прокуратуры судом удовлетворены, на стадии вступления решения суда в законную силу требования прокурора исполнены в добровольном порядке: исправительным учреждением произведены необходимые ремонтные работы», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.