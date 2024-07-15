Во Владимирской области продолжается приёмная кампания в колледжи федерального проекта...

Во Владимирской области продолжается приёмная кампания в колледжи федерального проекта "Профессионалитет"В нашей области их два: химической отрасли - на базе Гусевского стекольного колледжа и отрасли машиностроения - на базе Энергомеханического колледжа Ковровской государственной технологической академии.С начала учебного года на этих площадках, оснащённых самым современным оборудованием, внедрят обновлённые образовательные программы. Студентов будут обучать востребованным на региональных предприятиях профессиям и специальностям.Уже на первом курсе ребят ждёт практика - в условиях реального производства. После её прохождения студенты смогут заключить целевые договоры с предприятиями - как гарантию трудоустройства.