Восточные ворота столицы: Владимирский Дом фольклора приглашает на выставку мастеров Петушинского...

"Восточные ворота столицы:" Владимирский Дом фольклора приглашает на выставку мастеров Петушинского района- Всемирный хаос, когда светлый представитель петушиных борется с темным. И неизвестно, у кого будет перевес. И побеждает все-таки гармония...Петух, оказывается, птица непростая. Кто-то считает ее недалекой и даже смешной. Но петушиный образ еще с языческих времен несет в себе много сакрального. Как символ солнца, рассвета.Музей Петуха в Петушинском районе появился то ли в шутку, то ли всерьез, но оказался первым, и, возможно, единственным в мире. Там на протяжении 27 лет рассказывают туристам интересные факты о деревенской птице.Марина Васильева - ведущий специалист Музея Петуха:- Веселые и хорошие люди живут в Петушинском районе, очень многие подключились и понесли, и повезли свои изделия на тему петуха.Восточный от Москвы и юго-западный от Владимира - Петушинский район - "Восточные ворота столицы". Под таким названием открылась выставка - презентация народных промыслов в областном Центре народного творчества.Название не случайное, с 9 века дорога, проходящая через этот район, имела государственное значение. Из-за своего географического положения Петушинские земли раньше остальных стали не только сельскохозяйственными. Богатые смешанные леса поспособствовали развитию территории в ином направлении. Обилие древесных материалов позволило развить здесь плотничество, освоить строительную сферу.Петушинские мастера приложили руку к строительству Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Сейчас работа с деревом стала искусством.Гончарное и кузнечное дело, народная кукла, резьба по дереву - основные исторические ремесла района. Традиции нашли продолжение в работах современных художников и мастеров. Выставка - итог многолетней работы творческих коллективов Петушинского района.Елена Прохорева - начальник управления культуры администрации Петушинского района:- Это большая возможность, чтобы больше людей посмотрело, большая аудитория увидела, чем занимается, чем живет Петушинский район, чем мы гордимся. Ну, а самим мастерам, наверное, призвание.К 19 веку народный костюм стали носить "на европейский манер". Традиционный русский сарафан был разрешен только священнослужителям и старообрядцам. Именно они внесли вклад в сохранение исконных традиций.Подлинник костюма замужней женщины конца 19 века нашли в Костерёве. Восстановила его мастерица Нина Михайличенко. Костюм состоит из нательной женской рубахи, распашного сарафана на пуговицах, сороки - головного убора. Почти все детали подлинные. Наряд входит в Реестр объектов нематериального этнокультурного достояния.Людмила Строганова - мастерица:- К нам обратились и принесли. Женщины нашли в сундуке - рядом с прялкой - остатки костюма. И по этим остаткам - подлинным остаткам костюма - Нина Александровна воссоздала вот этот шедевр. Долго подбиралась ткань, подстежки, подложки, пуговицы, бусы - каждая деталь имеет значение. Подол сделанный тоже с подкладом - это как делали староверы.Людмила Строганова занимается куклами. Подтолкнули ее на это ученики. Так появилась, например, "семейная парочка"- козел Мефодий с козочкой Марфой. Теперь со своими куклами Людмила гастролирует по району.Людмила Строганова - мастерица:- С юмором, где-то с "печалькой" некой, отобрали вот эти работы, это куклы, они каркасные, собачка просто двигается. Как в нормальном театре - мы же что-то из чего-то переделываем. Остается отхожий материал, ну, вот я увлеклась.Каждый район Владимирской области богат народными промыслами и мастерами, которые продолжают традиции предков. Для каждого мастера важно показать свои работы широкой публике, - говорят в центре. В августе на смену Петушинским мастерам придут "таланты" Меленковского района.Ангелина Свищ, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".