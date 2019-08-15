В ближайшие годы аэропорт Шереметьево станет еще доступнее для пассажиров: к северным терминалам воздушной гавани проложат железную дорогу. Сейчас Аэроэкспресс ходит только в южные терминалы. Новая магистраль позволит пассажирам быстрее добираться до всех пунктов регистрации.

В ближайшие годы аэропорт Шереметьево станет еще доступнее для пассажиров: к северным терминалам воздушной гавани проложат железную дорогу. Сейчас "Аэроэкспресс" ходит только в южные терминалы. Новая магистраль позволит пассажирам быстрее добираться до всех пунктов регистрации и увеличит пропускную способность крупнейшего в России аэропорта.Новая железнодорожная ветка длинной 8 километров должна связать между собой южную и северную часть аэропорта Шереметьево. Строительство завершится в 2021 году. "Аэроэкспресс" по-прежнему будет прибывать в южную часть аэропорта, то есть к терминалам "D", "E" и "F", а дальше пассажиры на том же поезде или, пересев на шаттлы, смогут доехать до терминала "B". Сейчас идет строительство станции, на которой будут останавливаться составы."Аэроэкспрессом" и веткой, которую строят наши коллеги из РЖД, будет пользоваться большой объем пассажиров. Учитывая рост трафика, проект реализуется для обеспечения комфортного доступа пассажиров", — говорит Сергей Папков, заместитель генерального директора по строительству АО "Международный аэропорт Шереметьево".Сейчас, приехав на "Аэроэкспрессе" в Шереметьево, добраться до северной части можно по подземному тоннелю. Но напрямую будет гораздо удобнее.После 2024 года начнут строить еще один железнодорожный путь, который свяжет северную часть аэропорта с Савеловской линией. "Аэроэкспрессы" смогут сразу из Москвы доставлять пассажиров к новым терминалам. То есть, поезда будут отправляться с Белорусского вокзала, а на подъезде к аэропорту разъезжаться в разные стороны. К этому времени на Савеловском направлении проложат дополнительные железнодорожные пути — их будет уже не два, а четыре."Сейчас мы имеет 38 пар поездов, которые идут к южному району аэропорта. После реализации второго этапа будет 72 пары поездов. Они примерно поровну будут делиться на те, которые идут к терминалам "D", "E" и "F", и те, которые пойдут терминалам "B" и "C", — объясняет Андрей Макаров, заместитель генерального директора ОАО "РЖД".Через год начнет работать терминал "C1", дальше будут строиться терминалы "C2" и "G". В итоге пассажиропоток может увеличиться до 100 миллионов человек — это в два раза больше чем сейчас. Чтобы в аэропорт по-прежнему можно было быстро приехать и легко уехать, новые транспортные пути необходимы.