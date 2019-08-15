Американка Алина Симоне, снимавшая кузбасский город Киселевск, оштрафована за нарушение правил въезда в Россию. По мнению мэра Киселевска, она въехала по туристической визе, но занималась при этой журналисткой деятельностью.

Американка Алина Симоне, снимавшая кузбасский город Киселевск, оштрафована за нарушение правил въезда в Россию.Девушка присутствовала на встрече мэра Киселевска Максима Шкарабейникова с местными жителями, которые жаловались на червей в питьевой воде. Чиновник выпил воду, заявив, что в ней не червь, а личинка комара.Главе города Алину представили как корреспондента New York Times. Однако сама она говорит, что снимала видео для своего личного блога. В итоге Шкарабейников обратился в полицию с требованием проверить законность нахождения Симоне в городе​​​. По мнению мэра, цель поездки Симоне не соответствует ее туристической визе: он считает, что это деловая поездка.В итоге на Симоне составили протокол о нарушении правил въезда в РФ и оштрафовали на 2 тысячи рублей. Сама блогер со штрафом не согласна, однако оспаривать его не будет, так как скоро уже улетает в США."Я приехала сюда из любопытства, как независимый художник. Если не оплачу штраф, то, возможно в будущем не смогу вернуться в РФ", — сказала Симоне "Интерфаксу".Она добавила, что ранее действительно работала на New York Times, но перестала писать для издания около двух лет назад.В июне жители Киселевска обратились к премьер-министру Канады Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу и попросили предоставить им статус беженцев из-за плохой экологии в их городе. Они жаловались на подземные пожары, дым от которых загрязняет воздух в городе. Канаду киселевчане выбрали потому, что по климату она похожа на Сибирь.