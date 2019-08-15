Нападающий Марио Балотелли продолжит карьеру Брешии, вернувшейся в Серию А. Ранее говорилось, что Балотелли согласовал свой переход в бразильский Фламенго.

Нападающий Марио Балотелли продолжит карьеру "Брешии", вернувшейся в Серию А. Ранее говорилось, что Балотелли согласовал свой переход в бразильский "Фламенго".Как сообщает Чемпионат.com со ссылкой на итальянского журналиста Джанлуку Ди Марцио, Марио Балотелли в ближайшее время подпишет трехлетний контракт с "Брешией". Согласно договору, Марио будет получать по 1 миллиону евро в год.Ранее Марио Балотелли договорился с "Фламенго". 29-летний нападающий мог стать первым итальянцев в бразильском чемпионате. Но затем Марио передумал и решил продолжить карьеру в Италии.