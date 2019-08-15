Беременная возлюбленная поздравила
рэпера Тимати. Анастасия Решетова устроила романтическую фотосессию.
Беременная возлюбленная поздравила
рэпера Тимати. Анастасия Решетова устроила романтическую фотосессию.
Сегодня артист и основатель
Black Star празднует 36-летие на Мальдивах. Рэпер Тимати отметил день рождения
в узком кругу – мамы Симоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и пары
друзей.
Утро для звезды началось с
песни Happy Birthday в исполнении родни и трогательного сюрприза. Рэпера Тимати
ждал необычный завтрак.
В океане рядом с берегом
установили деревянный стол, который буквально завалили экзотическими фруктами. Не
обошлось без алкоголя – довольный артист потряс бутылку и устроил близким дождь
из шампанского.
Отметим, возлюбленная
рэпера Тимати – Анастасия Решетова, которая вот-вот подарит ему второго ребенка,
в личном Instagram показала фигуру в купальнике. 23-летняя модель опубликовала
в Stories снимок, где запечатлена вместе с избранником. Влюбленные держат в руках
бокалы и нежно смотрят друг на друга. Судя по всему, ради любимого мужчины,
Решетова позволила себе немного алкоголя.
"Сегодня у нас самый
солнечный день, потому что день рождения у любимки!", – подписала снимок
зазноба .
Отметим, что мама артиста –
Симона Юнусова в личном микроблоге опубликовала трогательный пост в честь
наследника. "Сегодня этому человеку исполняется 36!!! Я не заметила, как
пролетело время... Иногда смотрю на него и вижу совершенно незнакомого мужчину.
Мы сталкиваемся лбами и бодаемся не на жизнь, а на смерть. Я расстраиваюсь и
обижаюсь, но стоит ему улыбнуться той детской, мальчишеской улыбкой, как когда-то
из глубины коляски, мое сердце тает, и я снова готова разорвать всех
недоброжелателей", – написала родительница .