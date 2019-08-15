Беременная возлюбленная поздравила рэпера Тимати. Анастасия Решетова устроила романтическую фотосессию.

Беременная возлюбленная поздравиларэпера Тимати. Анастасия Решетова устроила романтическую фотосессию.Сегодня артист и основательBlack Star празднует 36-летие на Мальдивах. Рэпер Тимати отметил день рожденияв узком кругу – мамы Симоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и парыдрузей.Утро для звезды началось спесни Happy Birthday в исполнении родни и трогательного сюрприза. Рэпера Тиматиждал необычный завтрак.В океане рядом с берегомустановили деревянный стол, который буквально завалили экзотическими фруктами. Необошлось без алкоголя – довольный артист потряс бутылку и устроил близким дождьиз шампанского.Отметим, возлюбленнаярэпера Тимати – Анастасия Решетова, которая вот-вот подарит ему второго ребенка,в личном Instagram показала фигуру в купальнике. 23-летняя модель опубликовалав Stories снимок, где запечатлена вместе с избранником. Влюбленные держат в рукахбокалы и нежно смотрят друг на друга. Судя по всему, ради любимого мужчины,Решетова позволила себе немного алкоголя."Сегодня у нас самыйсолнечный день, потому что день рождения у любимки!", – подписала снимокзазноба .Отметим, что мама артиста –Симона Юнусова в личном микроблоге опубликовала трогательный пост в честьнаследника. "Сегодня этому человеку исполняется 36!!! Я не заметила, какпролетело время... Иногда смотрю на него и вижу совершенно незнакомого мужчину.Мы сталкиваемся лбами и бодаемся не на жизнь, а на смерть. Я расстраиваюсь иобижаюсь, но стоит ему улыбнуться той детской, мальчишеской улыбкой, как когда-тоиз глубины коляски, мое сердце тает, и я снова готова разорвать всехнедоброжелателей", – написала родительница .