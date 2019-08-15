Актеры Василий Лановой и Олег Басилашвили высказались по поводу неудачной шутки Ольги Бузовой. Информацию сообщают СМИ.

Актеры Василий Лановой и Олег Басилашвили высказались по поводу неудачной шутки Ольги Бузовой. Информацию сообщают СМИ.Ольга Бузова навлекла скандал на свою голову, выложив видео, где облизывает тарелку и поясняет свое действие тем, что является "блокадницей". Подобные слова возмутили не только пользователей Сети, но и известных людей. Так, ранее уже высказались по этому поводу Михаил Боярский и Илья Резник, которые назвали поступок теледивы безнравственным.Прокомментировать ситуацию решили и народны артисты СССР Василий Лановой и Олег Басилашвили, возмущенные необдуманной шуткой певицы и телеведущей. Актер фильма "Мастер и Маргарита" назвал действие Ольги Бузовой безобразным. "Каждый из нас должен снять… не знаю, встать на колени перед оставшимися в живых блокадниками и просить у них прощения за то, что мы все-таки что-то ели во время войны. Жмых ели, американская помощь до нас доходила. Блокада – это страшное горе, города нашего, людей, которые в нем жили. И победила в этом горе их духовность, интеллигентность, их самопожертвование во имя других", – добавил актер. Василий Лановой тоже прогневался на певицу и отметил, что она вела себя мерзко.Добавим, что нелепая выходка добралась и до политического шоу "60 минут". Ведущий программы Евгений Попов связался со звездой в прямом эфире и попросил объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг ее персоны. Певица сказала, что не хотела никого обидеть, а смеялась лишь над самой собой. Она также добавила, что "получила прекрасное воспитание", а само видео удалять не собирается, так как старается не обращать внимания на гневные комментарии, поступающие в ее адрес.Кстати, скандал не оставил равнодушным и другого ведущего телеканала "Россия 1". Владимир Соловьев отметил, что есть такие понятия, которые лучше не затрагивать, даже в шутку. Он также посоветовал Бузой, у которой "душа глухая", и дальше продолжать облизывать тарелку, но при этом молчать. Однако Соловьев согласился с мнением большинства– певица на самом деле не хотела никого оскорбить, передает .