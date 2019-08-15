В СМИ разнится информация о причинах госпитализации режиссера Армена Джигарханяна. Его близкий друг и помощник Артур Согомонян развеял все слухи.

В СМИ разнится информация о причинах госпитализации режиссера Армена Джигарханяна. Его близкий друг и помощник Артур Согомонян развеял все слухи.По его словам, жизни Армена Борисовича ничего не угрожает. Он утверждает, что это было всего лишь плановое обследованиеперед новым театральным сезоном. Кроме того, Артур рассказал, что раз в два месяца режиссеру капают препараты для поднятия иммунитета.Согомонян недоумевает, кто и зачем распускает грязные сплетни. Он заверяет, что актер чувствует себя отлично и находится в полном здравии."Он в хорошем настроении и с нетерпением ждет, когда его выпишут. В понедельник Армен Борисович будет в строю. Это крайний срок", – подчеркнул Артур.Напомним, накануне друг Джигарханяна, продюсер Марк Рудинштейн, заверил в беседе с порталом Teleprogramma.pro, что у актера обострился сахарный диабет. Сейчас он тоже начал утверждать, что режиссера выпишут из госпиталя через несколько дней.Отметим, 15 августа артист пережил сложную операцию. Врачи установили актеру сложный кардиостимулятор последнего поколения. Как писали ранее , у Джигарханяна сложная форма аритмии.