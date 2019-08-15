За прошедшие сутки на территории России удалось ликвидировать 46 лесных пожаров общей площадью 10 538 гектаров.

За прошедшие сутки на территории России удалось ликвидировать 46 лесных пожаров общей площадью 10 538 гектаров. Такие данные СМИ сообщили представители ФБУ "Авиалесоохрана".На начало суток в России проводились работы по активному тушению 157 лесных пожаров на площади 258 432 гектара, передает РИА Новости.Наибольшая площадь пожаров, которые тушили, — в Иркутской области (115 633 гектара) и в Красноярском крае (132 199 гектаров).В связи с пожарами режим ЧС объявлен в четырех регионах страны – Бурятии, Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин заявил, что сухие грозы могли стать причиной возгораний. Но рассматриваются и другие версии.По указанию президента РФ Владимира Путина к борьбе с пожарами привлекались 10 вертолетов и 10 самолетов Министерства обороны со специальным оборудованием. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил губернаторам лично контролировать ситуацию.