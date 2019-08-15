Появились новые сведения о пострадавших при жесткой посадке самолета Airbus A321. Их чисто резко возросло.

Появились новые сведения о пострадавших при жесткой посадке самолета Airbus A321. Их чисто резко возросло.За помощью обратились 55 человек. Из них 17 детей. Шесть человек были госпитализированы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС России по Московской области.Пять из них, в том числе ребенок, находятся в Раменской больнице. Один поступил в клинику Жуковского. Серьезных травм у пассажиров нет. В основном, люди получили ушибы.Всего на борту воздушного лайнера находились более 230 человек: четверо членов экипажа и 226 пассажиров. По данным , среди них 41 ребенок.На место аварии оперативно прибыли службы спасения. Людей эвакуировали.Авиакомпания обязалась выплатить компенсацию всем пассажирам. Как утверждает , у них есть два варианта – требовать возврат средств за билет или улететь ближайшим самолетом из Домодедово. Информации о выплате моральной компенсации пока нет.Напомним, утром 15 августа в Подмосковье самолет Airbus A321 совершил жесткую посадку. Это произошло на кукурузном поле в Раменском районе. По основной версии, у лайнера отказали оба двигателя. Причиной стало попадание в них птиц.