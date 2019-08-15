Поступили новые сведения о пострадавших при жесткой посадке самолета Airbus A321. Их чисто резко возросло по последним данным.

Поступили новые сведения о пострадавших при жесткой посадке самолета Airbus A321. Их чисто резко возросло по последним данным.За помощью обратились 55 человек. Из них 17 детей. Шесть человек были госпитализированы, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Московской области.Пять из них, в том числе ребенок, находятся в Раменской больнице. Один поступил в больницу Жуковского.Серьезных повреждений у пассажиров нет. В основном, люди получили ушибы.Всего на борту воздушного лайнера находились более 230 человек: 4 члена экипажа и 226 пассажиров. По данным , среди них 41 ребенок.На место аварии моментально прибыли службы спасения. Всех людей эвакуировали на 300 метров от места посадки.Авиакомпания обязалась выплатить компенсацию всем пассажирам. Как утверждает , у них есть два варианта на выбор. Либо требовать возврат средств за билет, либо улететь ближайшим самолетом из Домодедово. Информации о выплате моральной компенсации пока нет.Напомним, утром 15 августа в Подмосковье самолет Airbus A321 совершил жесткую посадку. Это произошло на кукурузном поле в Раменском районе. По основной версии у лайнера отказали оба двигателя. Причиной этого стало попадание в них птиц.