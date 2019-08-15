Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности, обвиняет Россию в краже американских технологий, которые связаны в том числе с созданием гиперзвукового оружия.

Джон Болтон, помощник президента США по национальной безопасности, обвиняет Россию в краже американских технологий, которые связаны в том числе с созданием гиперзвукового оружия.В интервью радиостанции "Голос Америки", транслировавшемся 14 августа, Болтона попросили прокомментировать инцидент на военном полигоне под Северодвинском. Болтон ответил, что Россия тратит достаточно средств на оборону для модернизации своего ядерного арсенала и создания новых видов средств доставки – гиперзвуковых планирующих летательных аппаратов, гиперзвуковых крылатых ракет, "в значительной степени украденных из американских технологий".Этот потенциал и возможность того, что другие страны смогут его получить, — серьезная проблема для Соединенных Штатов Америки и их союзников.По мнению Болтона, инцидент на военном полигоне под Северодвинском – демонстрация попыток России продвинуться в создании средств доставки ядерного оружия.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать инцидент и призвал журналистов ориентироваться на информацию российских организаций (например, организации, которая проводила испытания), а не на заявления американских политиков.Инцидент на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел 8 августа, напоминает ТАСС. 10 августа представители государственной корпорации "Росатом" сообщили, что в результате возгорания и взрыва во время испытания ракеты на морской платформе погибли пять ее сотрудников, трое были госпитализированы.